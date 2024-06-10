SIM 1863 ロゴ キャップ 6パネル 刺繍 企業 ヴィンテージ

カナダ・ケベック州モントリオールの消防署「SIM1863」のキャップです。ロゴのグラフィックが秀逸な一点。6パネルなので、力を抜いたコーディネートにもすんなり馴染みます。●色：ネイビー●頭周：54cm−59.5cm クラウン：やや浅め●素材：コットン●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品していますので是非ご覧ください。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。帽子ビンテージカナダカラー...ブルー形...ベースボール042MA760



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