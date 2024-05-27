Noroll HH side mesh cap グリーン

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NOROLL22SSHHSIDEMESHCAPキャップカラー···グリーン人気の高いメッシュシリーズの新型。クラウン中央のパネルの切り替えを3枚に変更、バイザーはハンマーヘッドシャークの頭の様な四角いオリジナルシルエット。これが被ると良い塩梅に。素材は超高密度に打ち込んだタイプライター。反発加工を施しており、生地はハリ感とサラッとしたタッチ感のある軽い素材に仕上がっています。COLOR:greenSIZE:ONESIZE(ADJUSTABLE)MADEINJAPAN表地:96%Cotton,4%PU数回着用です。シミや汚れはありません。状態はいいと思います。あくまで中古なのでご理解の上ご購入ください。