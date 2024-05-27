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ナイキ エアマックス90 AIRMAX90 ブラック イエロー
商品番号 T19821139848
商品名

ナイキ エアマックス90 AIRMAX90 ブラック イエロー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,204 円
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商品詳細

AirMax90EssentialBlackYellowエアマックス90エッセンシャルです。刺し色で入る蛍光イエローがおしゃれな逸品となります。3年ほど前に新品で購入し、大切に履いてきました。型崩れもなく美品だと思います。最近は洋服の趣味も変わり、履くことも少なくなったため出品します。それほど目立ちませんがソールに一部剥がれがあります。※写真7枚目参照型番:AJ1285-015#NIKE#AirMax#AirMax90EssentialBlackYellow#ナイキ#エアマックス#エアマックス90メインカラー···ブラック、イエロー人気モデル···NIKEエアマックス90スニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/waveform63017.html
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