NASNGWAM JACKSON JACKET セットアップ　M

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☆ご覧頂きまして、ありがとうございます☆断捨離の為出品致します。※注記 沖縄からの発送になります。天候不良等で発送が遅くなる事がありますので、お急ぎの方は一度コメントをお願い致します。•ブランド:NASNGWAM•商品:JACKSONJACKET•サイズ:Mジャケット着丈約73cm身幅約54cm袖丈約60cm肩幅約47cm•サイズ:Mパンツウエスト約82cmヒップ約104cm股上約26.5cm股下約74cm裾幅約44cm※素人採寸になりますので、多少の誤差は御座います。•素材:ジャケット表地 polyester 100%裏地 cupra100%パンツpolyester100%○状態:目立った汚れはありませんジャケットのボタンを１つ紛失してます。上から2番目のボタンも緩くなってます。※バラ売りは行ってません。神経質な方はご遠慮ください。サイズ・状態等よくお確かめの上ご検討くださいませ。中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。