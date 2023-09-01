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期間限定値下げ！！muta キルティングベスト　セットアップ
商品番号 H43121181049
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期間限定値下げ！！muta キルティングベスト　セットアップ
ブランド名 ムータ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価:¥68,200表地：ナイロン100％別布：ポリエステル78％レーヨン16％ポリウレタン６％ダウン：90％フェザー10％カラー···ピンク+グレーサイズ···6（L）軽さ暖さ動きすさを両立してます。アクティブなスポーツや普段着でも使いやすいセットアップです。新品購入後一度短時間の着用をしました。　春になり来年に。と思いクリーニング店に本洗いを依頼しました。ただ、私が色違いも持っている為こちらは出品です。まだまだ着れます！！
http://narcologia.ru/goods/Stanford433573.html
http://narcologia.ru/goods/influenza903393.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly978484.html

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