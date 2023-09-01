期間限定値下げ！！muta キルティングベスト　セットアップ

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商品詳細
定価:¥68,200表地：ナイロン100％別布：ポリエステル78％レーヨン16％ポリウレタン６％ダウン：90％フェザー10％カラー···ピンク+グレーサイズ···6（L）軽さ暖さ動きすさを両立してます。アクティブなスポーツや普段着でも使いやすいセットアップです。新品購入後一度短時間の着用をしました。 春になり来年に。と思いクリーニング店に本洗いを依頼しました。ただ、私が色違いも持っている為こちらは出品です。まだまだ着れます！！
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キルティングダウン切替ベスト [全5色]
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