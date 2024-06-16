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マサチューセッツ工科大学　MIT 赤　tシャツ
商品番号 H42905626713
商品名

マサチューセッツ工科大学　MIT 赤　tシャツ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マサチューセッツ工科大学の購買で昔購入したtシャツです。ロゴの数式でMITを表現しているレアなデザインです。サイズはかなり大きめです。当時(2015年)で70ドルで購入いたしました。柄・デザイン···無地カラー···レッド季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖ネック···Uネック#MassachusettsInstituteofTechnology#MIT#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/recommended699390.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant433282.html
http://narcologia.ru/goods/response66442.html
マサチューセッツ工科大学　MIT 赤　tシャツ
1974年製 チャンピオン
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