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- マサチューセッツ工科大学 MIT 赤 tシャツ
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商品詳細
マサチューセッツ工科大学の購買で昔購入したtシャツです。ロゴの数式でMITを表現しているレアなデザインです。サイズはかなり大きめです。当時(2015年)で70ドルで購入いたしました。柄・デザイン···無地カラー···レッド季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖ネック···Uネック#MassachusettsInstituteofTechnology#MIT#ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/recommended699390.html
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