アイファニー　18Kホワイトゴールド　スタンダードチェーン　45センチ

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商品詳細
こちらはアイファニーの１８金ホワイトゴールド製のチェーンです。4面カットの小豆チェーンになります。4面カットなのでキラキラ光ります。長さ45センチ 調節不可アイファニー表参道ヒルズ店にて購入。付属品ありません。
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