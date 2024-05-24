コムデギャルソンオムプリュス ミリタリー風ジャケット パンツ セットアップ

COMMEdesGARCONSHOMMEPLUSコムデギャルソンオムプリュス2005awスポーツテーラリング期ランウェイ着用モデルミリタリー風ジャケットパンツセットアップ色ダークネイビーサイズM肩幅44cm身幅54cm袖丈67cm着丈73cmウエスト40cm股上26cm股下77cm裾幅21cm付属品なし状態ジャケットの背中に薄汚れがあります。パンツポケット裏地に汚れがあります。使用感がある状態です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。テーラードジャケットスラックスパンツ05awカラー···ブルー季節感···春、秋、冬



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