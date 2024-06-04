KENZO ケンゾー ロゴ カードケース コインケース ブラック

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商品詳細
※値下げ可能即決の場合、7677円→7000円に致します。[商品名]KENZOロゴカードケースコインケース[カラー]ブラック系[サイズ]約7.3cmx13.3cm開閉式：ファスナー［定価］税込¥17,600［素材］レザー［備考］カード5枚収納可能カード収納が付いており様々な用途でお使いいただけます。ビジネスシーンやプライベートなど、どんな時でも活躍します。モードっぽさとシックなデザインのカードケースで、気にいること間違いなしです！[状態］目立つ傷などなく良好です。#ミハラヤスヒロ#マルジェラ#ギャルソン#高田賢三#YohjiYamamoto#ヨウジヤマモト#GroundyCOMMEdesGARCONS#コムデギャルソン#アンダーカバー#Y3#ワイスリー#ワイズ#山本耀司#イッセイミヤケ
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