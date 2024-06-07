ジルコニア CZ フローラルクロスリング ゴールド フローラルリング 人気

高品質ステンレス素材を使用しゴールドコーティングもしっかり！重圧感・高級感を兼ね備えたハイクオリティな商品！重量感のあるリング！しっかりとした厚みで指元を飾る！メンズシルバーアクセサリーとして有名なクロムハーツやゴローズ好きな方にもぜひおすすめしたい一品です！#Luxustivのリング多数アクセサリー出品中です！他ジャンルの商品はプロフィールからチェックお願い致します！素材：ステンレス316Lアンテイーク仕上げカラー：ゴールドストーン：キュービックジルコニア重量：19gサイズ：10号※13151720222427もご用意可能です。※ノーブランドになります。※ご購入の際はプロフィールを読んでからお願いします。



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