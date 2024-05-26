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ベラフォンテ　BELAFONTE RAGTIME CHOPPER CAP
商品番号 U18522980589
商品名

ベラフォンテ　BELAFONTE RAGTIME CHOPPER CAP
ブランド名 ベラフォンテ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベラフォンテのウォッシュ加工デニムキャップです。着用回数は10回程度ですが後ろのゴムの部分に少し色移りがあります。色落ちもほとんどありませんので、これからエイジングが楽しめます。サイズ表記　FREE約57〜59.5cm定価:12,100円(税込)素材···コットンアットラストフィグベル
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USED] BELAFONTE “ベラフォンテ” RAGTIME CHOPPER CAP キャップ デニム ...
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RAGTIME CHOPPER CAP / BELAFONTE BF-21-67
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