ベラフォンテ　BELAFONTE RAGTIME CHOPPER CAP

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商品詳細
ベラフォンテのウォッシュ加工デニムキャップです。着用回数は10回程度ですが後ろのゴムの部分に少し色移りがあります。色落ちもほとんどありませんので、これからエイジングが楽しめます。サイズ表記 FREE約57〜59.5cm定価:12,100円(税込)素材···コットンアットラストフィグベル
http://narcologia.ru/goods/update280095.html
http://narcologia.ru/goods/providence998394.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy326353.html
RAGTIME CHOPPER CAP - 【公式サイト】ONLINE STORE｜BELAFONTE(ベラフォンテ)
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RAGTIME CHOPPER CAP STRIPE / BELAFONTE
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