【ArtemisClassic/アルテミスクラシック】フィッシュフックピアス

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商品詳細
\"メンズシルバーアクセサリーブランド「ArtemisClassic(アルテミスクラシック)」2021AWCollection\"フィッシュフックにジルコニアを組み合わせたマリン風ピアス。FishHook(釣り針)には「幸運を呼び寄せる」「訪れた幸運を逃さない」という意味が込められています。アルテミスブランドらしく石、羽、唐草を取り入れた繊細なデザイン。裏にはブランドと925の品質刻印。1個売り（片耳分）。商品データ縦:24mm横:14mm厚:5mm重:4.1g素材：SV925
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