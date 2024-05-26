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【ArtemisClassic/アルテミスクラシック】フィッシュフックピアス
商品番号 O16688611044
商品名

【ArtemisClassic/アルテミスクラシック】フィッシュフックピアス
ブランド名 アルテミスクラシック
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"メンズシルバーアクセサリーブランド「ArtemisClassic(アルテミスクラシック)」2021AWCollection\"フィッシュフックにジルコニアを組み合わせたマリン風ピアス。FishHook(釣り針)には「幸運を呼び寄せる」「訪れた幸運を逃さない」という意味が込められています。アルテミスブランドらしく石、羽、唐草を取り入れた繊細なデザイン。裏にはブランドと925の品質刻印。1個売り（片耳分）。商品データ縦:24mm横:14mm厚:5mm重:4.1g素材：SV925
http://narcologia.ru/goods/contemplate311577.html
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