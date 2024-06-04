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PEAVEY BANDID112 ギターアンプ　トランスチューブテクノロジー
商品番号 Y17788752792
商品名

PEAVEY BANDID112 ギターアンプ　トランスチューブテクノロジー
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 10,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️　#カーサ楽器　⭐️最近のシミュレーターのアンプの音とは違い、アナログの音圧を感じることができるアンプです。PEAVEY社のトランスチューブテクノロジーにより、ソリッドステートでありながら、チューブアンプが持つ独特のオーバードライブサウンド、ふくよかさ、音圧感までも見事に再現。ソリッドステートを極めたサウンドです！ハイゲインアンプからヴィンテージオーバードライブサウンドまで粒立ちの良い極上のドライブトーンを演出します。寸法:59W×50H×28.5Dcm重量：20.2kg出力　80Wアンプ種類···その他アンプ
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BANDIT 112　ギターコンボアンプ

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