PEAVEY BANDID112 ギターアンプ　トランスチューブテクノロジー

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️ #カーサ楽器 ⭐️最近のシミュレーターのアンプの音とは違い、アナログの音圧を感じることができるアンプです。PEAVEY社のトランスチューブテクノロジーにより、ソリッドステートでありながら、チューブアンプが持つ独特のオーバードライブサウンド、ふくよかさ、音圧感までも見事に再現。ソリッドステートを極めたサウンドです！ハイゲインアンプからヴィンテージオーバードライブサウンドまで粒立ちの良い極上のドライブトーンを演出します。寸法:59W×50H×28.5Dcm重量：20.2kg出力 80Wアンプ種類···その他アンプ



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