種類...皿・鉢唐津焼 歴史豊臣秀吉の朝鮮出兵に伴い、その時に連れ帰った朝鮮人陶工によって生まれたとされる。同様に歴史を持つ萩焼とは兄弟のような関係と言えるでしょう。特徴萩焼とは異なり器面に鉄絵具で李朝風の文様を描くことと、萩焼のように高台の切出がない茶人好みの器として「一楽二萩三唐津」と謳われいます。木葉文黒釉木葉文碗参考(人間国宝が認定されるに至った安土桃山時代風 唐津焼）南宋時代吉州窯木の葉（桑の葉と考えられる）を茶碗の内部に置いて焼成した碗。碗の内側底の中央に、葉脈がはっきりとした、形の良い木の葉文が鮮やかに見える。薄造りで轆轤目が目立ち、高台は小さく、底部から口縁部にかけて直線状に開いた平碗。口縁部にはごく細い覆輪がある。底部を除いて黒色の鉄釉が掛かり、腰部は茶褐色を呈する。生産地は、中国江西省吉安市の吉州窯加賀前田家伝来のもの 中里逢庵 13代 中里太郎右衛門４４年に１３代中里太郎右衛門を襲名。５６年に日展内閣総理大臣賞５９年には同日本芸術院賞を受けるなど入選・入賞を重ねる。５１年、日展評議員６０年から理事。平成４年、県重要無形文化財に認定７年に唐津市政功労賞を受けた。日工会会長。国際陶芸アカデミー会員。14年以後は中里逢庵の名で活動。19年日本芸術院会員。21年3月死去本商品は唐津焼木葉文銘々皿5枚共箱 茶道具 菓子皿 中里太郎右衛門 人間国宝重要無形文化財裏には陶印があります。商品には 傷、ヒビ、割れ、などありません。色木の葉文箱オリジナル木箱入高さ1.5cm一辺13.3cm



唐津焼 木葉文 銘々皿 5枚 中里太郎右衛門 共箱 人間国宝 2286-



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太郎右衛門 唐津 銘々皿の値段と価格推移は？｜10件の売買データから ...



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定番 九谷焼，備前焼，楽焼，二六焼，湯吞，茶具，酒器，重要無型文化 ...



満点の 金銀彩草花紋 盃 鈴木爽司 ぐい呑み 酒器 ぐい呑 陶芸 ...