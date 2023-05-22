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症例に学ぶ成人呼吸ECMO管理
商品番号 T64533731936
商品名

症例に学ぶ成人呼吸ECMO管理
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,733 円
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商品詳細

「症例に学ぶ成人呼吸ECMO管理」前橋赤十字病院ECMOプロジェクトチーム定価:￥3400#前橋赤十字病院ECMOプロジェクトチーム#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/parenthesis799044.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle124725.html
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