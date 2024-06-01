海猿　プレミアムエディション　コンプリート　セット

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商品詳細
LASTMESSAGEは未開封、未使用です。BRAVEHEARTSのみBlu-rayで、他はDVDです。この２つ以外はBOXに経年劣化で色落ち、またダウンの色落ちが付いてしまったための青い汚れ、ダメージなどあります。さらにLIMITOFLOVEは、写真１～５のように、ダウンの色落ちの青い汚れ、BOXの潰れ、剥がれも酷いです。状態は写真を見て下さい。特典のTシャツ付きで写真７になります。盤面は全てキレイか、キレイだけど微かにキズがあるもののどちらかです。
http://narcologia.ru/goods/reflector393564.html
http://narcologia.ru/goods/reboot470236.html
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