【新品】GREYHILL INCIDENT ABDUCTED EDITION

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PS5「GREYHILLINCIDENTABDUCTEDEDITION」です。新品未開封です。国内のPS4・PS5で問題なく動作します、日本語対応しています。SupportedLanguages:Italian,Spanish,German,French(France),Portuguese(Brazil),Polish,Russian,Chinese(Simplified),Japanese,Englishサポート言語：イタリア語,スペイン語,ドイツ語,フランス語(フランス),ポルトガル語(ブラジル),ポーランド語,ロシア語,中国語(簡体字),日本語,英語「GreyhillIncident」は，エイリアンに静かに侵略された1990年代のアメリカの架空の田舎町“グレイヒル”が舞台。ドラマシリーズの「TheX-Files」やメル・ギブソン主演の映画「サイン」（2002年公開）などを連想させる作品だ。「夜空に奇妙な光を見た」という目撃情報が世間を賑わす中，実際にエイリアンの円盤型UFOが着陸したグレイヒルの村民たちは，政府による隠ぺい工作を恐れて皆が家を出ようとしない。 そんな村で平凡に暮らしていた主人公のライアン・ベイカーは，“グレイズ”というエイリアンたちが村人たちを人体実験を目的に誘拐しようと動き回るのを避けつつ，リボルバー銃とベースボールバットを片手に時には戦い，時にはステルスを駆使して隣人を救い，エイリアン撃退の方法を模索していくことになる。※輸入品について海外からの長距離輸送のため、新品でもパッケージに擦れ・傷、軽い角潰れ、ディスク外れ等がある場合があり、デジタルダウンロードは日本国内アカウントではダウンロード不可の場合があります（全て保証外となります）よろしくお願い致します。#PlayStation5#PlayStation4#PS4#PS5