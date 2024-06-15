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seventeen heaven タワレコ トレカ ラキドロ ホシ
商品番号 V47329439079
商品名

seventeen heaven タワレコ トレカ ラキドロ ホシ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenheavenタワレコのラキドロで当たりました。左上に小さな初期キズありました。ご理解いただける方よろしくお願い申し上げます。スリーブ、硬質ケースにいれ、匿名発送いたします。セブチ公式トレカラキドロホシ
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