seventeen heaven タワレコ トレカ ラキドロ ホシ

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商品詳細
seventeenheavenタワレコのラキドロで当たりました。左上に小さな初期キズありました。ご理解いただける方よろしくお願い申し上げます。スリーブ、硬質ケースにいれ、匿名発送いたします。セブチ公式トレカラキドロホシ
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