【稀少】ミュージカルDAICHI 初演時\u0026再演時パンフレット 花田ゆういちろう

ミュージカル「DAICHI」2015年8月初演時と2016年4月再演時の劇場パンフレットです。NHKおかあさんといっしょでお馴染みの花田ゆういちろうおにいさんが出演していました。現在では入手困難な冊子です。観劇時に劇場にて購入し、パラパラ眺めたあとは自宅の本棚で保管していたものです。汚れや破れ、シミ等なく状態の良いお品かとは思いますが、あくまで素人の自宅保管のお品ですので、ご理解の上お求め下さい。※神経質な方、新品のようなコンディションをお求めの方は、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。ファンの方、お品物の価値を共有して下さる方、出来れば今後も大切にして下さる方へぜひお譲りしたいです。ご購入希望の方はコメント無しで「即購入OK」です。よろしくお願いします。花田ゆういちろう花田雄一郎ゆういちろうおにいさんおかあさんといっしょ



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DAICHI２０１６予告ムービー



ミュージカル『DAICHI』期間限定公開 | daiBlog



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