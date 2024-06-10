マッドカプセルマーケッツ 020120 ツアー パーカー M

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マッドカプセルマーケッツ020120ツアーフード プルオーバー パーカー⭐︎サイズM詳細は写真参照願います。⭐︎色本体は濃紺紐は黒プリントは緑⭐︎素材裏起毛ですが、脇下の切り替え部分のみ、リブ素材で伸びるようになっていて動きやすそうです。数回の着用後、日の当たらないクローゼットにて大切に保管していました。よろしくお願い致します(^^)