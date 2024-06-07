原色魚類大図鑑　☆彡　初版

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商品詳細
原色魚類大図鑑 ☆彡 初版古本ですのでカバー含めて経年劣化はありますが、写真2枚目のように中身の状態はよいと思います。薄い油紙のようなものもついたままです。カバーには傷みがあります。あくまで古本ですのでご理解のある方のみご購入お願い致します。定価48000円
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