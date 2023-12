Wood９冊　Woodworking 5冊　DIY 木工　洋書　計14冊

木工 Wood9冊 Woodworking5冊 DIY洋書 合計14冊☆WoodSpecialInternetPublicationAmerica'sBestHomeWorkshops2010☆WoodIssue196PineCabinet197GardenBench199DisplayCase201SopToolChest202TopToolInnovationsfor2011203Cabinets215PubTable\u0026Chairs217CabinetsHideawayPhone-chairingStaion☆Woodworking#1747StrategiesForBetterDrawers#178NewBenchtopTableSaws#179NewMaterialForAnOld-SchoolWorkbench#180Pin-SizeDrillsPackaPunch#184BurlyFrenchWorkhorseWorkbench言語 英語 本書サイズ表記:インチ各発行ナンバー及び表紙に記載ある文字を適当にピックして書き出しました。黄ばみ、折れなどあります。日本の物と比べると紙質が良くないため見劣りするかと思います。ただ紙質上、新品で取り寄せてもこんな感じかもしれません。特にWoodworkingの方はペラペラで保管時のシミがかなり浮いているものや、印刷よごれのようなものがあるものがあります。ただ、シミは模様っぽいのでシミっぽく見えないかもです。画像確認ください。(茶系のシミですが写真にはあまりちゃんと写りませんでした)上記の通り、少々難ありなことなどご理解ご了承の上購入のほど検討下さい。ただ入手困難なレア商品と言うことを鑑みた価格ですのでご了承下さい。Dopaドゥーパdiy木工木工家具木製木製家具雑誌マガジンEnglish



