オシャレ魔女 ラブ and ベリー 〜DSコレクション〜 カード101枚

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商品詳細
「オシャレ魔女ラブandベリー〜DSコレクション〜」箱・DSソフト・カードリーダー・カード101枚・カードファイルのセット販売になります。※DS本体は付きません。DSソフト・カードリーダーについては手持ちのDSliteにて動作確認済みです。箱には汚れ、傷があります。カードはカードファイルに入れて保管していました。妹が子供の頃に遊んだ後、長期自宅保管してたものです。中古品となりますので経年劣化や傷みなどあります。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。気になる点があれば気軽に質問してください。#セガゲームス#ゲーム#アクション#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
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