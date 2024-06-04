本日限定価格　奈良美智F uckin politics! ポスター

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奈良美智さん、ポスターになります。■状態 額装されてますが、額が傷んでおります。ポスター本体は問題ありません。画像にてご確認ください。■額を修理してお使い頂けるか、本体のみご利用のお客様にお譲りします。■今は20万円ほどでポスターのみ販売されているものなので、今後まだ価格が上がっていくと思われます。今この価格のご購入はお得だと思います。■写真、映り込むので、左端に写り込みありますが、光の反射による写り込みです。汚れや傷ではございません。■オフセットリトグラフ■サイズ 額サイズ 76cm縦57.5cm■ポスターサイズ 横70cm縦53cm全て素人採寸です。多少の誤差はお許しください。■額に傷や破損箇所あり、と言う事をご理解いただきご検討ください。