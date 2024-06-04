ポケモンカード　151 バラパック　20パック　1box分

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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード151バラパック20パックコンビニ、イトーヨーカドー、ジョーシン、ドンキ等で購入しました。BOX買いではありませんので封入率は異なりますのでご了承ください。中身による評価をされる方はご購入をお控え下さい。ネコポス用の段ボールでの発送を予定してますので濡れ防止をして発送します。段ボールは再利用します。神経質な方はご購入をお控え下さい。宜しくお願い致します。
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