【良品】琴　和楽器　弦楽器 13弦 和琴

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)発送は、仕事の都合もありますが24時間以内の発送を心がけています。◆商品について商品の状態：多少の傷は、ありますが目立つものもなく状態は、いいと思います(^^)当商品は、中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。◆発送についてヤマト運輸の家財便、または、佐川急便の飛脚ラージ便で発送します。※送料の関係上、北海道、沖縄、離島の方は、別途送料頂きます^^;予めご連絡ください！◆梱包についてプチプチで包んで梱包させて頂きます。不明な点などございましたら、ご気軽にお問い合わせください\\(・ω・)/
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