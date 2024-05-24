ロードオブザリングオリジナルサウンドトラック限定版

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商品詳細
オリジナルサウンドトラック限定版ロード・オブ・ザ・リング(TheLordoftheRings)ロード・オブ・ザ・リング二つの塔(TLOTR:TheTwoTowers)ロード・オブ・ザ・リング王の帰還(TLOTR:TheReturnoftheKing)限定版のものです。数が限定されており、一時は1作だけでも10万円超えの高値がついていました。3部作コンプリートはあまり販売されていません。（タイミングにもよりますが一度見かけただけです）理由はわかりませんが、外箱が所々白くなっています。中古品をご理解いただきましてご検討下さい。#イライジャ・ウッド#イアン・マッケラン#ピーター・ジャクソン#ロード・オブ・ザ・リング#CD・DVD
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