Naoto EXILE 三代目jsb 直筆サイン　フォトカード

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商品詳細
三代目JSOULBROTHERSEXILE直筆サイン入り フォトカードCD購入 レア バクステ★NAOTO直人2019SOWのバクステA賞で貰いました。フレームに入れて保存しており、袋からは一度も出していません.ᐟ.ᐟ硬質ケースに入れて発送します＾＾即購入可能⭕️三代目JSOULBROTHERSEXILE小林直己NAOTO山下健二郎ELLY岩田剛典今市隆二登坂広臣ジャンル···男性グループグッズ種類···写真
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