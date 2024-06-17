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商品詳細
南天書局(台湾)からの復刻版。未刊の第44号、検閲で削除された記事を補った完全版。解題、執筆者別作品一覧までもある。化粧函入り、合本8冊。印刷も装丁も原本に忠実。定価は1万2000台湾元(日本円で5万5000円)。
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