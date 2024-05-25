掛け軸 竹内松風 赤富士 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸竹内松風赤富士絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）402×1050ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 竹内松風 松風 赤富士 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#竹内松風#竹内_松風#松風#赤富士#富士#富士山#吉祥開運#霊峰#招福#吉祥#開運#吉兆#長寿#新築#落成#開店#開業#新築祝い#落成祝い#開店祝い#開業祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景