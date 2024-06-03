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1点のみ★PEAVEY/真空管ギターアンプ ヘッドアンプ ULTRA PLUS
商品番号 T51223314184
商品名

1点のみ★PEAVEY/真空管ギターアンプ ヘッドアンプ ULTRA PLUS
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 18,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピーヴィーのアンプです。madeinusaは伊達じゃありません‼パネルロゴの色が切り替わります。切り替えスイッチがあり、120w→60wにできます。現在は製造されていない、USA製のpeaveyについては近年、価格が高騰しており、このアンプについても海外では10万以上の価格で取り引きされています。特に外観もきれいな状態のものは希少だと思われますので、これを機会にどうぞ動作確認済みです♪ガリなどもありません。外観など多少キズやヨゴレなどはありますが、それほど目立つことなく、動作には問題ありません(^^)万が一不具合が生じた場合は、到着後3日以内であれば、返品対応に応じますので、ご安心してご購入ください♪
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