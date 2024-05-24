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180 EXO セフン スホ 2019 シーグリ Kstarhit 両面トレカ
商品番号 B72433225494
商品名

180 EXO セフン スホ 2019 シーグリ Kstarhit 両面トレカ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO2019SEASON'SGREETINGSシーズングリーティングKstarhit特典両面トレカスホセフン海外製品のため、細かいスレやキズなど気になさらない方のご購入をお願いいたします。お値下げ不可厚紙で折れ防止のうえ発送いたします。即購入可能（コメント不要）※ご質問等がない場合はそのまま購入ください。質問のコメントいただいていた場合でも、先に購入手続きをいただいた方とお取引を進めさせていただきます。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で発送予定です。
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