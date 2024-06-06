GAMECUBE本体、ソフト6本、ゲームボーイプレイヤー、コントローラ4セット

NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEOAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo◎ゲームキューブ本体（シルバー）◎コントローラ4セット（シルバー、オレンジ、エメラルドグリーン、パープル＋クリア）◎ゲームボーイプレイヤー◎ゲームキューブソフト・マリオカートダブルダッシュ・スーパーマリオサンシャイン・マリオパーティ4・ペーパーマリオRPG・ルイージマンション+公式ガイドブック・ゼルダの伝説風のタクトよろしくお願い致しますm(__)m



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