ドームトレカ 2020 ペア セブチ SEVENTEEN

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【商品について】SEVENTEEN2020JAPANDOMETOUR〈SVT〉トレーディングカードグッズ開封後自宅で保管していたため、状態は新品同様だと思います。価格(セット):10,920円❤︎オマケ対象商品(プロフ参照)~バラでご購入希望の方へ~ご希望のトレカをコメントにて記載してください。トレカ下にアルファベットを記載しております。ご希望コメントをされる際にお使いください。例)「Aのトレカ2枚、Cのトレカ1枚希望。」金額確認後、専用ページを作成しますのでご購入手続きはそちらからお願い致します。※まとめてご購入される方を優先します点、ご了承ください。また、バラ価格は1枚440円です。【配送・梱包について】硬貨ケース:+100円通常、スリーブ・防水加工に厚紙補強で発送しますが、硬貨ケースをご希望される場合は『ご購入前に』コメントにてお申し出ください。ほか、気になる点がございましたら、お気軽にご質問・ご相談ください♪セブチSEVENTEENエスクプススンチョルS.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシスニョンHOSHIウォヌWONWOOウジジフンWOOZIディエイトミョンホTHE8ミンギュMINGYUドギョムソクミンDKスングァンSEUNGKWANバーノンハンソルVERNONディノチャンDINOドームツアー