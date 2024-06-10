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商品詳細
◎艶のある黒色の、黒茶碗です。◎裏には、楽の、刻印が、有ります。◎調整約11.7センチです。高さ8.5センチ位です。◎実家の蔵に、保管していました。美品です。◎大幅に価格下げました。 ◎高価な、器だと思います。◎箱は、捨ててしまったのか、御座いません☆価格下げました。❗出品してから、かなり下げております。❗#楽茶碗、#茶道、#抹茶茶碗、#黒い、茶碗、#茶道道具、#茶道、小物、#掘り出し物
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