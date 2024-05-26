SUPER JUNIOR ペンライト ポーチ

SUPERJUNIOROFFICIALFANLIGHTFANLIGHTPOUCH2点セットでございます。・OFFICIALFANLIGHTSUPERJUNIORの公式ペンライトver.2です。2～3回ぐらい使用いたしました。韓国製品のため、最初から箱に凹みがございましたが、ペンライトに問題はございません。説明書は箱の中に入っております。・FANLIGHTPOUCHSUPERJUNIORの公式ペンライトポーチです。開封済みですが、一度も使用しておりません。シールも未使用で、箱の中に入っております・発送方法箱に入れたまま、プチプチで包みます。発送用の箱（ダンボール）か、発送用の厚手の袋に入れて、発送いたします。・即購入可・値下げ交渉可質問等ございましたら、気軽にコメントください！SUPERJUNIORSJファンライトペンライトファンライトポーチペンライトポーチ



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