セブチ SEVENTEEN ドギョム 24H 通常盤 Carat盤 HMV特典

★業者の方 ★悪い評価のある方 ★一方的なご連絡をされる方 ★日本語での意思疎通が難しい方 ★受取評価が24時間以内にできない方 ⚠︎︎即購入不可❌です⚠︎︎※必ずコメントお願い致します。★に当てはまらない方は即購入歓迎です⭕️☆お取引においてのトラブルを未然に防ぐために、商品説明およびプロフィールを記載しております。☆記載のあることについて、購入者様の確認不足によるトラブルの対応は致しかねますので、気になることがある方はご確認頂ければと思います︎︎︎︎︎。••┈┈┈┈┈┈┈┈┈商品情報┈┈┈┈┈┈┈┈┈••ドギョムの24H公式トレカ4枚のセットです。・Carat盤・通常盤・HMV特典 ×2スリーブに入れ、ファイリングした状態で暗所に保管しておりました。目立った傷は見受けられないように思います。梱包方法：スリーブ＋硬質ケース＋防水対策お取り置き❌バラ売り❌値下げ❌※海外製品および素人管理により、初期不良等の状態に神経質な方はご購入をお控えください。SEVENTEENセブチエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジスジュンホシスニョンウォヌウジミンハオTHE8ミンギュドギョムソクミンスングァンバーノンディノチャン



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