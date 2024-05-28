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限定品DS Lite ピカチュウエディション ポケモン ピカチュウ エディション
商品番号 Q47532277143
商品名

限定品DS Lite ピカチュウエディション ポケモン ピカチュウ エディション
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 25,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外装は傷なく未使用品に近い状態です。購入当時、1日程度使用しておりますので未使用では有りませんが、セットで購入したポケモンのハードケースに入れておりました。状態はかなり良好かと思います。付属品は画像にある通りです、未使用のタッチペン・ストラップも付属致します。日本国内正規品・本体裏面表記日本語ですが、取説は、当時所有していた別のものと入れ替わってしまい、保証書部分のシリアル番号が違います。シェル交換品では有りません。希少品につき、値引き交渉ご遠慮ください。
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