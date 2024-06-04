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初版　新品未読　サイン本　特典カバー付き　私語と　尾崎世界観
商品番号 S10968558822
商品名

初版　新品未読　サイン本　特典カバー付き　私語と　尾崎世界観
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初版本「私語と」尾崎世界観直筆サイン本シュリンク若干破れてますが新品未読です。オリジナル特典ブックカバー付きカバーを丸めて本に掛けてから梱包発送致します。＜メーカー紹介文＞祝!「クリープハイプ」メジャーデビュー10周年尾崎世界観初歌詞集、待望の刊行インディーズ時代から最新アルバム『夜にしがみついて、朝で溶かして』の中から尾崎さん自身が「言葉」と向き合い厳選した75曲の歌詞を収録。さらに「帯」「はじめに」「おわりに」という名の「歌詞」を書き下ろし。#尾崎世界観#尾崎_世界観#本#日本文学／詩歌
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