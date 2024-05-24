【新品】NEW ニンテンドー 3DS ブラック 本体、おまけ保護シート

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSブラック新品未使用、壊れた時の予備として購入し、そのまま使わずに暗所で保管しておりました。外箱にスレが少しございます。画像でご確認ください。撮影のため開封し、すぐに戻しました。ACアダプターは別売のため、付属しておりません。液晶保護フィルムを同封します。未使用新品ですが、動作確認はしておりません。ご理解ご了承のうえ、ご購入いただきますようよろしくお願い申し上げます。color:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#3DS
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