大師のみてら　東寺【非売品】

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拝観スポット：真言宗立教開宗1200年記念 特別拝観「東寺のすべて」



土門拳の東寺 | 土門拳記念館ミュージアムショップ

京都 東寺さんの非売品の大型本です。昭和40年東寺文化財保存会刊行写真と後半に解説という図録のような感じです。岡本太郎さんも寄稿されてます。外側の紙の表紙に虫食いの跡があります。本体にはシミが数カ所あるだけで、虫食いはなく綺麗です。その分お安くお出しします。ご了承いただける方ご検討お願い致します。