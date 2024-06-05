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TWICE キャンディボン∞ CANDYBONG ∞ ペンライト ペンラ
商品番号 B51822387493
商品名

TWICE キャンディボン∞ CANDYBONG ∞ ペンライト ペンラ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TWICECANDYBONG∞キャンディーボン∞キャンディボンペンライトペンラJYPJAPANONLINESTOREで購入しました。新品未使用です。キャンディボン真ん中のミラー部分の保護シートもはがしてません(写真6枚目)。即購入⭕️※コンビニ/ATM支払いの場合は当日中にお支払いいただける方のみでお願いします。海外製品のため、初期キズ・スレ等ある場合がございます。らくらくメルカリ便で発送します。トゥワイスナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナチェヨンダヒョンツウィJYP
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