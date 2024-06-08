STEINS;GATE セット

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ご覧いただきありがとうございます。以下の商品セットとなります。01:PS3「STEINS;GATEダブルパック」02:PS3「STEINS;GATE線形拘束のフェノグラム数量限定版」03:PSP「STEINS;GATE限定版」04:PSP「STEINS;GATE比翼恋理のだ〜りん初回限定版」05:XBOX360「STEINS;GATE数量限定版」06:XBOX360「STEINS;GATE通常廉価版」07:XBOX360「STEINS;GATE比翼恋理のだ〜りん限定版」08:PC「STEINS;GATE廉価版」09:CDオリジナルサウンドトラック＋ラジオCD（仮）10:CD閉時曲線のエピグラフ11:CD永劫回帰のパンドラ12:CD哀心迷図のバベル13:CD暗黒次元のハイド14:CD無限遠点のアークライト15:CD夢幻泡影のバケーション16:CD幻視空間のユニオンここまで未開封17:CDオーディオシリーズ☆ラボメンナンバー001〜008（002のみ開封済）18:コンプエースオリジナルドラマCD19:Blu-ray初回限定版全巻20:PS3「STEINS;GATE通常版」21:PS3「STEINS;GATE比翼恋理のだ〜りん通常版」22:PC「STEINS;GATE」23:PC「STEINS;GATE変移空間のオクテット」24:BOOK記憶補完のモノグラフ25:BOOKシュタインズゲート公式資料集26:BOOK比翼恋理のだ〜りん公式資料集27:BOOK相思相愛のトゥルーメモリーズここからオマケ・ぺたん娘ラバーストラップ1箱・メタルキーホルダー1箱・ラボメンメタルストラップ1箱・ラボメンバッジ・科学アドベンチャーライブ2012パンフレット＋ペンライト＋タオル＋イベントTシャツ＋他・各特典グッズ など以上コレクション品処分のため状態は良好と考えておりますが、長く保管していたため購入は慎重にお願いいたします。なお、返品・バラ売りの対応は出来かねます。お返事が遅れる場合もございますので予めご承知下さい。よろしくお願いいたします。