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ヤマハSGグラフィティ　永久保存版　　ヤマハSG　グラフィティ
商品番号 D79105191402
商品名

ヤマハSGグラフィティ　永久保存版　　ヤマハSG　グラフィティ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,620 円
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商品詳細

「ヤマハSGグラフィティ」　　出版社：シンコーミュージックエンタテイメント　　発行年月：2005年09月カルロス・サンタナ、高中正義の両巨頭に愛用されたことを契機に’70年代～’80年代に掛けて世界的な評価と人気を確立、その後も独自の特徴とサウンドをアピールしながら進化を重ね続けている、国産オリジナル・エレクトリック・ギターの元祖「ヤマハSG」シリーズ。本書は’66年のファースト・モデル誕生から間もなく40周年を迎える「ヤマハSG」のヒストリー／歴代モデルの特徴／スペックの変遷などについて徹底分析を試みるギター・ムックです。レアな試作モデルも含む製作時の貴重な資料写真や、日本全国のSGフリーク＆コレクターの協力を得て新たに撮り下ろした計200本にも及ぶ実機写真をふんだんに交えながら、これまでになかったディープな視点で、この国産オリジナル名器シリーズの魅力に迫ります！　サンタナや高中正義ファンはもちろんのこと、「JAPANVINTAGE」マニアも必見・必読です!目次:●【第一章】ヤマハSG全史/●【第二章】SG－２０００隆盛史/●【第三章】SG－３０００進化論/●【第四章】SG－１０００物語/●【第五章】ヴァリエーション・モデルの系譜/●【第六章】SGパーツの変遷史/●【第七章】SG－１７５の実像/●【第八章】The　証言/●【第九章】新たなるSGの聖地へ#本#芸術／音楽・舞踊#ヤングギター#ヤマハ#YAMAHA#ギター#高中正義#サンタナ#エレクトリック・ギター#エレキギター#ヤマハSG
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