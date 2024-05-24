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商品詳細
「血液専門医テキスト(改訂第3版)」日本血液学会定価:￥15500#日本血液学会#本#自然／医療・薬学・健康数ページに線引きあります、書き込みはないです、10ページ未満です。多少の角の傷はありますが、中身紙面はとてもきれいです。未使用品購入後、1週間程度の使用のみです。
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