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血液専門医テキスト(改訂第3版)
商品番号 N44996369057
商品名

血液専門医テキスト(改訂第3版)
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

「血液専門医テキスト(改訂第3版)」日本血液学会定価:￥15500#日本血液学会#本#自然／医療・薬学・健康数ページに線引きあります、書き込みはないです、10ページ未満です。多少の角の傷はありますが、中身紙面はとてもきれいです。未使用品購入後、1週間程度の使用のみです。
http://narcologia.ru/goods/Persia629788.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture920241.html
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