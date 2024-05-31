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ワンピース　ONE PIECE　ベポ　オールフェイス　缶バッジ
商品番号 E87388830122
商品名

ワンピース　ONE PIECE　ベポ　オールフェイス　缶バッジ
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONEPIECE　ワンピース　オールフェイス缶バッジ昨年の、渋谷での25周年イベントガチャにて、手にいれました。絵柄は写真一枚目のものです。ベポガシャのケースからは出していますが、袋は未開封です。そのため、未使用に近いにしてます。長期による自宅保管ですので、神経質な方は、購入しないで下さい。未開封なので、初期不良は、メーカーさんにお願いします。家族総出(笑)で、引きに行きましたが、特に子供たちはもう忘れていて、ずっとしまわれていたので、今回出品しました。暗所にて、長期保管です。他にもバッジ、出品してます。このままご購入いただいた場合、写真の状態に、プチプチ巻いて、封筒に入れて発送します。ガシャポンのケースも欲しい場合は、送料追加で、対応できますので、購入前にコメントお願いします。⚠️すり替え防止のため、返品交換不可です。また、配送事故も怖いので、補償つきの、メルカリ便のみでの発送です。⚠️相場がわからないので、売れなければ、どんどん(笑)値下げしていきます。⚠️プロフにもある通り、仕事の都合で携帯を見れないことが多いです。コメントをいただいても、すぐにお返事ができないこともありますので、ご理解ください。⚠️必ずプロフ確認お願いします。⭕即購入可ですが、気になることがある場合は、購入前にコメント下さい。ワンピースONEPIECEONEPIECEFILMREDワンピースフィルムレッドローハートの海賊団25周年
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