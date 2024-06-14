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築炉用セラミック材料　素木洋一　技報堂
商品番号 P21494346095
商品名

築炉用セラミック材料　素木洋一　技報堂
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 9,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

焼結セラミック詳論3築炉用セラミック材料　東京工業大学　工学博士素木洋一　著　技報堂昭和48年出版古い本のため、多少の変色などありますが、かなり、きれいな方かなと思います。カバーケース付き付箋をつけたところ、3箇所に名前のハンコが押してあります。黒く塗りつぶす等して、お送り致します。ご了承くださいませ。
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