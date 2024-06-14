築炉用セラミック材料　素木洋一　技報堂

焼結セラミック詳論3築炉用セラミック材料 東京工業大学 工学博士素木洋一 著 技報堂昭和48年出版古い本のため、多少の変色などありますが、かなり、きれいな方かなと思います。カバーケース付き付箋をつけたところ、3箇所に名前のハンコが押してあります。黒く塗りつぶす等して、お送り致します。ご了承くださいませ。



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築炉用セラミック材料



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焼結セラミック詳論 ３ 築炉用セラミック材料



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