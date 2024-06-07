スーパーマリオRPG オリジナルサウンドバージョン サウンドトラック　サントラ

結婚を機に、コツコツ集めていたアニメやゲームのDVDやCD等を出品しています。興味がありましたら他の出品物もご覧ください。10年ほど前に大阪の日本橋にあるお店で買った物になります。自分でいうのもあれですが、付属品もすべて揃っており、状態も極めて良いです。今まで大切に保管していました。しいていうなら、冊子に少しだけ劣化が見られるのと、ケースに薄い線キズがあります。写真でご確認ください。何か質問等ありましたら気軽にご質問ください。「スーパーマリオRPGオリジナル・サウンド・バージョン」ゲーム・ミュージックサウンドトラック サントラ任天堂社ゲーム「スーパーマリオRPG」より#ゲーム・ミュージック#エンタメ/ホビー#CD#ゲーム音楽ドンキーコングゼルダの伝説メトロイドスターフォックス星のカービィマリオカート64大乱闘スマッシュブラザーズマリオブラザーズドラゴンクエストファイナルファンタジーどうぶつの森ディディーコングレーシングロマンシングサガミニ四駆爆走兄弟魔界村スーパーマリオワールドクロノトリガークロノクロスポケモンポケットモンスターベイブレードビーダマンボンバーマンヨッシーアイランドチョコボ悪魔城ドラキュラがんばれゴエモン幻想水滸伝ゼビウスパロディウステイルズトルネコ風来のシレンぷよぷよテトリスポポロクロイスモンスターファームルーンファクトリーロックマンエグゼ