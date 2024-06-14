ガンプラ　ザク　塗装済　未組立

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商品詳細
バンダイ エコプラHG1/144MS-06ZAKUⅡ塗装済未組立となります。説明書、シール付きパーツはすべてあります。塗装カラーはグリーン(つや消し)グレーに近い薄いグリーン(つや消し)メタリックグレー写真と現物の色が違って見えることがあります。ご了承ください。部分的に汚れ塗装になっているところもあります。エアブラシで塗装していますが、塗りむら、うまく塗れていない箇所、ゴミの付着、キズ、塗装の剥がれなどあります。組み立てた時に色の違いがあると思います。素人の塗装となります。気にされる方はご遠慮ください。未組立なので作る楽しみはあると思います。パッケージに入れてプチプチで巻いて発送になります。
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