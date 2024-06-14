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新品未開封 Virtual Boy バーチャルボーイ スペーススカッシュ
商品番号 M21753923567
商品名

新品未開封 Virtual Boy バーチャルボーイ スペーススカッシュ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■タイトル　VirtualBoy　バーチャルボーイ　スペーススカッシュ■状態外箱:底面右側にシミのようなものがあります(7枚目の画像でご確認ください）新品未開封のため、動作確認はしていません。宅急便コンパクトにて発送いたします。#当店のバーチャルボーイはこちら#当店YTのゲーム商品はこちら
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